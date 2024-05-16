Столична прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки на Жуковому острові

Київська міська прокуратура. Фото ілюстративне: Facebook/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура виступає з вимогою повернути земельні ділянки на Жуковому острові, що знаходяться у межах Києва. Ці земельні ділянки розташовані в межах ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" і належать до земель водного та природно-заповідного фондів, будівництво на яких заборонено законом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у четвер, 16 травня.

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Спеціалізована екологічна прокуратура через суд виступає з ініціативою повернути територіальній громаді міста Києва земельні ділянки загальною площею 0,567 га, розташовані на Жуковому острові. Це рішення прийнято після звернення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради.

Ділянка, яку вимагають повернути на баланс Києва. Київська міська прокуратура / Telegram

Встановлено, що у 2009 році Київська міська рада передала ряд земельних ділянок на Столичному шосе у приватну власність фізичним особам для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських споруд. Однак ці ділянки розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" та віднесені до земель водного та природно-заповідного фондів, де будівництво заборонено законом.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.

Раніше у Києві СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.