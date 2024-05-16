Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Столична прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки на Жуковому острові arrow

Столична прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки на Жуковому острові

16 травня 2024 15:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Столична прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки на Жуковому острові
Київська міська прокуратура. Фото ілюстративне: Facebook/kyiv.gp.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура виступає з вимогою повернути земельні ділянки на Жуковому острові, що знаходяться у межах Києва. Ці земельні ділянки розташовані в межах ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" і належать до земель водного та природно-заповідного фондів, будівництво на яких заборонено законом. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у четвер, 16 травня.

Читайте також:

Матеріали справи 

Спеціалізована екологічна прокуратура через суд виступає з ініціативою повернути територіальній громаді міста Києва земельні ділянки загальною площею 0,567 га, розташовані на Жуковому острові. Це рішення прийнято після звернення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради.

Столична прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки на Жуковому острові - фото 1
Ділянка, яку вимагають повернути на баланс Києва. Київська міська прокуратура / Telegram

Встановлено, що у 2009 році Київська міська рада передала ряд земельних ділянок на Столичному шосе у приватну власність фізичним особам для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських споруд. Однак ці ділянки розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" та віднесені до земель водного та природно-заповідного фондів, де будівництво заборонено законом.

Столична прокуратура вимагає повернути місту земельні ділянки на Жуковому острові - фото 2
Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.

Раніше у Києві СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Київ
земля
закон
природа
Київська область
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників