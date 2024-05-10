Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві затримали ділків, які пропонували полковнику СБУ 1 млн доларів хабаря arrow

У Києві затримали ділків, які пропонували полковнику СБУ 1 млн доларів хабаря

10 травня 2024 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали ділків, які пропонували полковнику СБУ 1 млн доларів хабаря
Фігуранти з грошима. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві Служба безпеки України затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Хабар полковнику СБУ

"Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ затримали у Києві ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки", — йдеться у повідомленні.

За цю суму зловмисники хотіли, щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів у Вінницькій області.

null
Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Після відкриття "справи" фігуранти хотіли під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

Надалі вони розраховували заволодіти майном підприємства та для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

Однак про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву.

"Завдяки цьому всіх чотирьох рейдерів було затримано "на гарячому" під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці. Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки", — йдеться у повідомленні.

null
Співробітники СБУ затримують фігурантів. Фото: СБУ

На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ оголосили всім чотирьом затриманим підозру в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення. 

Також у Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині. Її затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

СБУ
Київ
корупція
хабар
гроші
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина