У Києві затримали ділків, які пропонували полковнику СБУ 1 млн доларів хабаря

Фігуранти з грошима. Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Хабар полковнику СБУ

"Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ затримали у Києві ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки", — йдеться у повідомленні.

За цю суму зловмисники хотіли, щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів у Вінницькій області.

Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Після відкриття "справи" фігуранти хотіли під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

Надалі вони розраховували заволодіти майном підприємства та для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

Однак про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву.

"Завдяки цьому всіх чотирьох рейдерів було затримано "на гарячому" під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці. Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримують фігурантів. Фото: СБУ

На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ оголосили всім чотирьом затриманим підозру в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення.

Також у Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині. Її затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.