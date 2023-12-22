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Столичная школа, в которой обрушилось укрытие, уже фигурирует в другом расследовании

22 декабря 2023 23:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Столичная школа, в которой обрушилось укрытие, уже фигурирует в другом расследовании
Обзор помещения школы. Фото: Соломенская окружная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Работники прокуратуры Соломенского района Киева вместе со следователями полиции проводят осмотр в одной из столичных школ. В ней во время воздушной тревоги прорвало трубу и обрушился подвесной потолок.

Об этом сообщила прессслужба Киевской городской прокуратуры в комментарии "Украинской правде".

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Следователи осматривают школу

"В эти минуты в школе, где произошла аварийная ситуация, работает следственно-оперативная группа. Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры вместе со следователями проводят осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты осмотров будут вовлечены в материалы уголовного производства, которое было начато ранее по факту растраты, присвоения или завладения средствами, выделенными на ремонт укрытий в учебных заведениях района.

Что говорят в прокуратуре

В прокуратуре пояснили, что в рамках этого производства было установлено, что в 2022 году управление образования РГА заключило с подрядчиками 14 договоров на проведение ремонтных работ в укрытиях школ, в том числе в произошедшем инциденте.

По предварительным выводам экспертов, завышение стоимости материалов по всем договорам на 14 объектах может составить около 900 тыс. грн. Пока еще продолжается экономическая экспертиза.

В прокуратуре добавили, что в рамках следствия будут проверены объемы и качество проводимых работ.

Ранее мы сообщали, что в одной из столичных школ в Соломенском районе прорвало часть подвесного потолка из-за прорыва батареи отопления. В этот момент в бомбоубежище находились школьники и работники заведения, ведь в Киеве звучала воздушная тревога.

Как известно, недавно в этом бомбоубежище один из благотворительных фондов производил ремонт.

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