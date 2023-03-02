Столица усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, — Кличко

Новая система способна работать около семи дней без электроснабжения

В Киеве совершенствуют систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работа над этим началась еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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В качестве образца взяты системы оповещения, работающие в Соединенных Штатах Америки, Германии и Польше.

"Первые объекты реконструированной системы — 15 точек оповещения — уже протестировали в Деснянском районе столицы. А за две недели к ним добавят еще 12. Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения. Всего же по Киеву — 630", — сообщил Кличко.

По словам мэра, новая система способна работать около семи дней без электроснабжения — на своем резервном оборудовании, поэтому даже в условиях отключения она будет оповещать людей.

"Помимо формирования сигнала "Внимание всем", оно позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития", — добавил Кличко.

Напомним, гендиректор Музея истории Киева Диана Попова обратилась в администрацию с предложением переименовать филиалы учреждения. Речь идет, в частности, о Киевском музее имени Александра Пушкина.

Также мы писали, в среду, 1 марта, в 11.33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.