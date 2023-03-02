Столиця удосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації, — Кличко
У Києві удосконалюють систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Робота над цим розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.
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За зразок взяті системи оповіщення, що працюють у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Польщі.
"Перші об’єкти реконструйованої системи — 15 точок оповіщення — вже протестували у Деснянському районі столиці. А за два тижні до них додадуть іще 12. Загалом у Деснянському районі передбачено встановити 47 точок сповіщення. Всього ж по Києву — 630", — повідомив Кличко.
За словами мера, нова система здатна працювати близько семи днів без електропостачання — на своєму резервному обладнанні, тому навіть в умовах відключення вона буде сповіщати людей.
"Окрім формування сигналу "Увага всім", вона дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку", — додав Кличко.
Нагадаємо, гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до адміністрації з пропозицією перейменувати філії установи. Йдеться, зокрема, про Київський музей імені Олександра Пушкіна.
Також ми писали, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.