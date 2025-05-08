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Стрельба под Киевом — нападавший убил военного и его тещу

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Дата публикации 8 мая 2025 17:50
Стрельба в Софиевской Борщаговке 8 мая — мужчина убил военного и его тещу
Правоохранители и задержанный нападавший. Фото: t.me/policekyivregion

В Киевской области мужчина расстрелял военного и его тещу. Полицейские провели спецоперацию и в течение часа задержали стрелка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области в Telegram в четверг, 8 мая.

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Стрельба в Софиевский Борщаговке 8 мая

Правоохранители установили, что месяц назад военный продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако между ними произошел конфликт относительно оплаты. Известно, что военнослужащий требовал выплатить ему еще определенную сумму.

"В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри", — говорится в сообщении.

Спецназовцы полиции окружили его дом и задержали 63-летнего нападавшего.

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об объявлении подозрения.

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Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в 15:22 полиция получила сообщение о том, что в Софиевской Борщаговке мужчина расстрелял людей.

Впоследствии стало известно, что нападавший задержан. В сети показали первые кадры.

оружие убийство стрельба полиция Киевская область
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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