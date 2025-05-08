Стрілянина в Софіївський Борщагівці 8 травня — чоловік вбив військового та його тещу

Правоохоронці та затриманий нападник. Фото: t.me/policekyivregion

У Київській області чоловік розстріляв військового та його тещу. Поліцейські провели спецоперацію та протягом години затримали стрільця.

Про це повідомила пресслужба поліції в Київській області у Telegram у четвер, 8 травня.

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Правоохоронці встановили, що місяць тому військовий продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Однак між ними стався конфлікт щодо оплати. Відомо, що військовослужбовець вимагав виплатити йому ще певну суму.

"У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині", — йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці поліції оточили його будинок та затримали 63-річного нападника.

Наразі триває слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення підозри.

Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, о 15:22 поліція отримала повідомлення про те, що в Софіївській Борщагівці чоловік розстріляв людей.

Згодом стало відомо, що нападника затримано. У мережі показали перші кадри.