В гостинице Киева застрелили человека — суд избрал меры пресечения подозреваемым

Правоохранители на месте стрельбы в гостинице Киева 23 ноября. Фото: Нацполиция

В субботу, 23 ноября, в одной из киевских гостиниц произошла стрельба во время конфликта между посетителями. Правоохранители задержали подозреваемых и избрали им меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 25 ноября.

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По данным следствия, 23 ноября около 00:30 на первом этаже отеля Sky Loft, который находится в Печерском районе Киева, между двумя компаниями возник конфликт.

Отель в котором произошла стрельба. Фото: Киевская городская прокуратура

Отмечается, что стычка постепенно переросла в драку в которую вмешались охранники и применили слезоточивый газ, пытаясь успокоить агрессивных посетителей.

Конфликт в отеле Киева. Фото: Киевская городская прокуратура

Однако драка началась снова, тогда один из участников достал из-под одежды пистолет марки "ԌІоск 17" и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с места конфликта.

Пистолет из которого выстрелил подозреваемый. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате огнестрельного ранения на месте погиб 27-летний житель отеля, его 26-летний товарищ и 44-летний охранник отеля получили ранения грудной клетки. Мужчин госпитализировали.

Один из подозреваемых лежал в палате под наблюдением охраны. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого в умышленном убийстве и его 29-летнего знакомого, который также участвовал в конфликте.

Фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева двум участникам драки было сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Правоохранители на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

Отмечается, что подозреваемый в хулиганстве будет находиться под круглосуточным домашним арестом, а его товарищ, который подозревается непосредственно в убийстве — под стражей. Срок действия меры пресечения — до 21 января 2025 года.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, по предварительной информации, во время стрельбы в гостинице в Киеве погиб сотрудник муниципального караула из города Южное.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что к инциденту может быть причастен житель Днепра, позже эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора. Также в сети показали видео стрельбы.