У готелі Києва застрелили людину — суд обрав запобіжні заходи підозрюваним

Правоохоронці на місці стрілянини у готелі Києва 23 листопада. Фото: Нацполіція

У суботу, 23 листопада, в одному з київських готелів сталася стрілянина під час конфлікту між відвідувачами. Правоохоронці затримали підозрюваних і обрали їм запобіжні заходи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 25 листопада.

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За даними слідства, 23 листопада близько 00:30 на першому поверсі готелю Sky Loft, який знаходиться у Печерському районі Києва, між двома компаніями виник конфлікт.

Готель, у якому відбулася стрілянина. Фото: Київська міська прокуратура

Зазначається, що сутичка поступово переросла у бійку, в яку втрутилися охоронці та застосували сльозогінний газ, намагаючись заспокоїти агресивних відвідувачів.

Конфлікт у готелі Києва. Фото: Київська міська прокуратура

Проте бійка розпочалася знову, тоді один з учасників дістав з-під одягу пістолет марки "Gloсk 17" та зробив кілька пострілів, після чого втік з місця конфлікту.

Пістолет, з якого вистрілив підозрюваний. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок вогнепального поранення на місці загинув 27-річний мешканець готелю, його 26-річний товариш та 44-річний охоронець готелю отримали поранення грудної клітки. Чоловіків госпіталізували.

Один із підозрюваних лежав у палаті під наглядом охорони. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали 30-річного підозрюваного в умисному вбивстві та його 29-річного знайомого, який також брав участь у конфлікті.

Фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва двом учасникам бійки було повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

Зазначається, що підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, а його товариш, який підозрюється безпосередньо в убивстві, — під вартою. Строк дії запобіжного заходу — до 21 січня 2025 року.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередньою інформацією, під час стрілянини у готелі у Києві загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що до інциденту може бути причетним мешканець Дніпра, пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора. Також у мережі показали відео стрілянини.