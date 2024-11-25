У готелі Києва застрелили людину — суд обрав запобіжні заходи підозрюваним

Стрілянина в готелі Києва — підозрюваним обрали запобіжні заходи
У суботу, 23 листопада, в одному з київських готелів сталася стрілянина під час конфлікту між відвідувачами. Правоохоронці затримали підозрюваних і обрали їм запобіжні заходи.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 25 листопада.
Стрілянина в готелі Києва — суд обрав запобіжні заходи
За даними слідства, 23 листопада близько 00:30 на першому поверсі готелю Sky Loft, який знаходиться у Печерському районі Києва, між двома компаніями виник конфлікт.
Зазначається, що сутичка поступово переросла у бійку, в яку втрутилися охоронці та застосували сльозогінний газ, намагаючись заспокоїти агресивних відвідувачів.
Проте бійка розпочалася знову, тоді один з учасників дістав з-під одягу пістолет марки "Gloсk 17" та зробив кілька пострілів, після чого втік з місця конфлікту.
Внаслідок вогнепального поранення на місці загинув 27-річний мешканець готелю, його 26-річний товариш та 44-річний охоронець готелю отримали поранення грудної клітки. Чоловіків госпіталізували.
Правоохоронці затримали 30-річного підозрюваного в умисному вбивстві та його 29-річного знайомого, який також брав участь у конфлікті.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва двом учасникам бійки було повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.
Зазначається, що підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, а його товариш, який підозрюється безпосередньо в убивстві, — під вартою. Строк дії запобіжного заходу — до 21 січня 2025 року.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, під час стрілянини у готелі у Києві загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне.
Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що до інциденту може бути причетним мешканець Дніпра, пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора. Також у мережі показали відео стрілянини.
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