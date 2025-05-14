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Стрельба в гостинице Киева — полиция выяснила подробности

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Дата публикации 14 мая 2025 11:38
В полиции Киева раскрыли детали утренней стрельбы в отеле
Авто полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве в гостинице в Святошинском районе в среду, 14 мая, произошла стрельба. Полиция задержала 26-летнего злоумышленника.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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В полиции отметили, что злоумышленником, который совершил стрельбу в гостинице Святошинского района, оказался житель заведения. 26-летний мужчина из Хмельницкой области заселился туда около недели назад, когда приехал в Киев по работе.

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Изъятое оружие изъято. Фото: Нацполиция

"Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители", — отметили в полиции.

Сейчас полицейские изъяли оружие, оно будет направлено для проведения экспертизы. Мужчину задержали, с ним работают следователи.

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Скриншот поста полиции

Напомним, утром около 07:30 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в гостинице, была введена специальная полицейская операция.

Кроме того, недавно в селе Софиевская Борщаговка возле Киева произошла смертельная стрельба — мужчина убил военного и его тещу.

Киев оружие стрельба полиция гостиницы Криминал
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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