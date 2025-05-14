В полиции Киева раскрыли детали утренней стрельбы в отеле

Стрельба в гостинице Киева — полиция выяснила подробности
В Киеве в гостинице в Святошинском районе в среду, 14 мая, произошла стрельба. Полиция задержала 26-летнего злоумышленника.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.
Стрельба в отеле
В полиции отметили, что злоумышленником, который совершил стрельбу в гостинице Святошинского района, оказался житель заведения. 26-летний мужчина из Хмельницкой области заселился туда около недели назад, когда приехал в Киев по работе.
"Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители", — отметили в полиции.
Сейчас полицейские изъяли оружие, оно будет направлено для проведения экспертизы. Мужчину задержали, с ним работают следователи.
Напомним, утром около 07:30 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в гостинице, была введена специальная полицейская операция.
Кроме того, недавно в селе Софиевская Борщаговка возле Киева произошла смертельная стрельба — мужчина убил военного и его тещу.
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