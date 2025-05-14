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У Києві в готелі сталася стрілянина — поліція затримала чоловіка

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Дата публікації: 14 травня 2025 09:10
У Києві сталася стрілянина в готелі — поліція з'ясовує обставини
Поліцейські на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві в Святошинському районі у середу, 14 травня, в одному з готелів сталася стрілянина. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який її влаштував.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

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Стрілянина в готелі

Сьогодні вранці близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в готелі, на місце прибули наряди поліції, та було введено спеціальну поліцейську операцію. 

"У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

У столичній поліції уточнили, що на місці триває робота, з'ясовуються обставини події.

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Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, 8 травня у селі Софіївська Борщагівка сталася смертельна стрілянина — чоловік вбив військового та його тещу.

У ЗМІ показали відео з камер спостереження, які встановлені поблизу місця вбивства.

Київ стрілянина готелі Кримінал Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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