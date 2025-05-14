У Києві сталася стрілянина в готелі — поліція з'ясовує обставини

У Києві в готелі сталася стрілянина — поліція затримала чоловіка
У Києві в Святошинському районі у середу, 14 травня, в одному з готелів сталася стрілянина. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який її влаштував.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.
Стрілянина в готелі
Сьогодні вранці близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в готелі, на місце прибули наряди поліції, та було введено спеціальну поліцейську операцію.
"У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.
У столичній поліції уточнили, що на місці триває робота, з'ясовуються обставини події.
Нагадаємо, 8 травня у селі Софіївська Борщагівка сталася смертельна стрілянина — чоловік вбив військового та його тещу.
У ЗМІ показали відео з камер спостереження, які встановлені поблизу місця вбивства.
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