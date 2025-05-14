У поліції Києва розкрили деталі ранкової стрілянини в готелі

Стрілянина в готелі Києва — поліція з'ясувала подробиці
У Києві у готелі у Святошинському районі у середу, 14 травня, сталася стрілянина. Поліція затримала 26-річного зловмисника, яким виявився
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.
Стрілянина в готелі
У поліції зазначили, що зловмисником, який вчинив стрілянину в готелі Святошинського району, виявився мешканець закладу. 26-річний чоловік з Хмельницької області заселився туди близько тижня тому, коли приїхав до Києва по роботі.
"Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці", — зауважили в поліції.
Наразі поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи. Чоловіка затримали, з ним працюють слідчі.
Нагадаємо, вранці близько 07:30 до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину в готелі, було введено спеціальну поліцейську операцію.
Крім того, нещодавно у селі Софіївська Борщагівка біля Києва сталася смертельна стрілянина — чоловік вбив військового та його тещу.
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