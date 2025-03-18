Стрельба в ТРЦ Белой Церкви 18 марта — задержаны шесть человек

Полицейский на месте происшествия. Фото: ГУНП в Киевской области

Правоохранители задержали лиц, которые открыли стрельбу в одном из торгово-развлекательных центров в Белой Церкви Киевской области. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 18 марта.

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"Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам покушения на убийство, хулиганства, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия и незаконного обращения с оружием", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что сегодня около 11:00 группа лиц зашла в помещение спортивного клуба, который расположен в торгово-развлекательном центре Белой Церкви. Там они вступили в конфликт с тремя посетителями и открыли стрельбу.

Из-за применения огнестрельного оружия один человек получил ранения и был госпитализирован.

Известно, что правоохранители задержали шестерых участников стрельбы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в 11:04. Полиция проводила мероприятия по установлению и задержанию нападавших.

Также 11 марта в Киеве произошла погоня со стрельбой. Однако водителя это не остановило.