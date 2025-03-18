Стрілянина у ТРЦ Білої Церкви 18 березня — затримано шістьох осіб

Поліцейський на місці події. Фото: ГУНП в Київській області

Правоохоронці затримали осіб, які відкрили стрілянину в одному з торгово-розважальних центрів в Білій Церкві Київської області. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 18 березня.

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"За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами замаху на вбивство, хуліганства, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та незаконного поводження зі зброєю", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що сьогодні близько 11:00 група осіб зайшла до приміщення спортивного клубу, який розташований в торгово-розважальному центрі Білої Церкви. Там вони вступили в конфлікт з трьома відвідувачами та відкрили стрілянину.

Через застосування вогнепальної зброї одна особа отримала поранення та була госпіталізована.

Відомо, що правоохоронці затримали шістьох учасників стрілянини. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців о 11:04. Поліція проводила заходи щодо встановлення та затримання нападників.

Також 11 березня у Києві сталася погоня зі стріляниною. Однак водія це не зупинило.