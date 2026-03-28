Витренко: Киев выделяет критически мало средств на дроны-перехватчики

Дата публикации 28 марта 2026 12:09
Депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Facebook

Депутат Киевсовета Андрей Витренко считает, что Киев выделяет критически мало средств на дроны-перехватчики, а развитие оборонных технологий в городе почти не стимулируется. В частности, он отмечает отсутствие экономических стимулов для предприятий Military tech (военные технологии). По его словам, столичные чиновники тратят ресурсы на формальные проекты вместо поддержки оборонных инноваций.

Об этом Андрей Витренко сказал в эфире "Київського часу".

Витренко о недостаточном выделении денег на дроны-перехватчики в Киеве

Депутат Киевсовета Андрей Витренко отметил, что столица имеет большой потенциал в сфере Military tech, однако пока он практически не используется.

По его словам, в городе отсутствует экономическая зона со льготами для предприятий, которые производят оружие и оборонную технику.

Витренко пояснил, что примером неэффективного использования ресурсов является работа профильного Департамента предпринимательства.

Читайте также:

"Вместо развития оборонных инноваций и поддержки производителей оружия, столичные чиновники продолжают тратить время и ресурсы на печать книг "Экспортеры Киева", — добавил депутат.

Кроме того, Витренко отметил, что без изменений в политике и финансировании столичные предприятия, которые могли бы укреплять обороноспособность Украины, остаются фактически без поддержки.

"Как по мне, то опять же, все зависит от настроения лица, которое принимает окончательные решения в городе Киеве. То есть, кому даем, кому не даем, сколько даем, на какие цели и все такое прочее...

Насколько мне известно, то город Киев критически мало выделяет средств на данную статью расходы. Город Киев имеет высоченный потенциал научный для обеспечения войска высокотехнологичными средствами ведения боя", — резюмировал депутат Киевсовета.

Новини.LIVE информировали, что недавно начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил о системном блокировании решений в Киеве. Он обвинил мэра Виталия Кличко в политическом давлении и саботаже, что привело к срыву выполнения задач и падению доверия бизнеса.

Ранее в эфире проекта Новини.LIVE "Киевское время" Андрей Витренко заявил о непрозрачном распределении помощи военным в Киеве. Кроме того он отметил пропавшую правку к программе "Защитник Киева".

