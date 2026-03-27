Витренко: в Киеве непрозрачное распределение помощи военным

Депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Facebook

Депутат Киевсовета Андрей Витренко обвинил городскую власть в непрозрачном распределении помощи военным и пропавшей правке к программе "Защитник Киева". По его словам, критерии, по которым определяют приоритеты заявок, до сих пор неизвестны. Депутаты пытались урегулировать это через комиссию, но предложение исчезло из окончательного документа.

Об этом Андрей Витренко сказал в эфире "Київського часу".

Витренко о сомнительном распределении помощи военным

Андрей Витренко заявил, что городские власти не предоставили четких объяснений относительно принципов распределения помощи для военных. Непонятно, принимают ли решение по времени подачи заявок, или по другим критериям, несмотря на многочисленные запросы депутатов.

По словам Витренко, депутаты инициировали создание комиссии для контроля над распределением помощи с участием всех фракций и исполнительных органов. Эта инициатива изначально получила поддержку, в том числе от фракции мэра, однако при подготовке финального решения правка исчезла из документа.

Комментируя ситуацию, Витренко отметил:

"Было сделано это бюрократическим финтом, и вызван тот проект решения, который был проголосован, как утративший актуальность. Подан новый, и там уже эта правка отсутствовала".

Депутат добавил, что ответственность за эти изменения лежит на Департаменте муниципальной охраны и безопасности. Во время сессии, по его словам, чиновники пытались давить на депутатов, ставя их перед выбором: либо поддержать новый документ без прозрачной комиссии, либо выглядеть теми, кто не поддерживает армию.

Ранее Новини.LIVE информировали, что в 2025 году город приобрел почти 1,6 тысячи квартир, но киевляне получили менее 300 из них. Большинство жилья до сих пор не распределено, а информация о его стоимости остается закрытой. В Киевсовете также отмечают проблемы с прозрачностью закупок.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко выразил оптимизм относительно перспектив восстановления Дарницкой теплоэлектростанции, которая сейчас находится в частной собственности. По его словам, владельцы обещают восстановить все системы и обеспечить подачу отопления на территории, которые обслуживает ТЭЦ.