Президент Финляндии отреагировал на российский обстрел Киева 28 сентября

Александр Стубб. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на российский обстрел Киева в ночь на 28 сентября. Он отметил, что пришло время одобрить новый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом Александр Стубб написал в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Реакция Стубба на российский обстрел Киева

Лидер Финляндии отметил, что РФ осуществила массированную атаку дронов и ракет на Киев. По его словам, оккупанты снова нацелились на гражданское население. Среди погибших подтверждено ребенка и медицинского работника.

"Эта жестокая атака, произошедшая после недели Генеральной Ассамблеи ООН, разоблачает фальшивые нарративы России о войне и в очередной раз показывает миру истинное лицо агрессора", — подчеркнул Стубб.

Он отметил, что следует одобрить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давление на военную машину РФ.

Пост Стубба. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Кроме того, захватчики также атаковали Институт кардиологии. Известно, что там погибли два человека.