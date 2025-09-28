Президент Финляндии отреагировал на российский обстрел Киева 28 сентября

Стубб резко отреагировал на российский обстрел Киева — что заявил
Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на российский обстрел Киева в ночь на 28 сентября. Он отметил, что пришло время одобрить новый пакет санкций Европейского Союза.
Об этом Александр Стубб написал в соцсети X.
Реакция Стубба на российский обстрел Киева
Лидер Финляндии отметил, что РФ осуществила массированную атаку дронов и ракет на Киев. По его словам, оккупанты снова нацелились на гражданское население. Среди погибших подтверждено ребенка и медицинского работника.
"Эта жестокая атака, произошедшая после недели Генеральной Ассамблеи ООН, разоблачает фальшивые нарративы России о войне и в очередной раз показывает миру истинное лицо агрессора", — подчеркнул Стубб.
Он отметил, что следует одобрить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давление на военную машину РФ.
Напомним, российские оккупанты повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Кроме того, захватчики также атаковали Институт кардиологии. Известно, что там погибли два человека.
