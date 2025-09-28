Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Стубб резко отреагировал на российский обстрел Киева — что заявил

Стубб резко отреагировал на российский обстрел Киева — что заявил

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 15:09
Президент Финляндии отреагировал на российский обстрел Киева 28 сентября
Александр Стубб. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на российский обстрел Киева в ночь на 28 сентября. Он отметил, что пришло время одобрить новый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом Александр Стубб написал в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Реакция Стубба на российский обстрел Киева

Лидер Финляндии отметил, что РФ осуществила массированную атаку дронов и ракет на Киев. По его словам, оккупанты снова нацелились на гражданское население. Среди погибших подтверждено ребенка и медицинского работника.

"Эта жестокая атака, произошедшая после недели Генеральной Ассамблеи ООН, разоблачает фальшивые нарративы России о войне и в очередной раз показывает миру истинное лицо агрессора", — подчеркнул Стубб.

Он отметил, что следует одобрить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давление на военную машину РФ.

null
Пост Стубба. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты повредили многоэтажку в Соломенском районе Киева. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Кроме того, захватчики также атаковали Институт кардиологии. Известно, что там погибли два человека.

Киев война Финляндия обстрелы Александр Стубб
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации