Президент Фінляндії відреагував на російський обстріл Києва 28 вересня

Александр Стубб. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на російський обстріл Києва у ніч проти 28 вересня. Він наголосив, що настав час схвалити новий пакет санкцій Європейського Союзу.

Про це Александр Стубб написав у соцмережі X.

Реакція Стубба на російський обстріл Києва

Лідер Фінляндії зауважив, що РФ здійснила масовану атаку дронів та ракет на Київ. За його словами, окупанти знову націлилися на цивільне населення. Серед загиблих підтверджено дитину та медичного працівника.

"Ця жорстока атака, що сталася після тижня Генеральної Асамблеї ООН, викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора", — наголосив Стубб.

Він зауважив, що варто схвалити наступний пакет санкції ЄС та продовжувати тиск на військову машину РФ.

Допис Стубба. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили багатоповерхівку в Соломʼянському районі Києва. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Крім того, загарбники також атакували Інститут кардіології. Відомо, що там загинули двоє людей.