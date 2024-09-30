Метро в Киеве — что изменится к 2030 году

Современные технологии и новые линии — как изменится киевское метро к 2030 году
Местные власти Киева до 2030 планируют масштабное расширение метрополитена. Эти планы обещают значительные улучшения, которые сделают передвижение по городу более быстрым, более удобным и более экологичным.
Об этом сообщает издание Life Kyiv.
Куда проложат новые линии
По данным издания, главная цель расширения метрополитена в Киеве — строительство четвертой линии (Подольско-Выгуровской), которая будет проходить через густо населенные районы Киева.
Отмечается, что эта линия будет очень важна для жителей Троещины, где нет метро.
Пока известно, что планируется построить минимум 14 новых станций:
- Радужная,
- Троещина,
- Серебрянка,
- бульвар Перова,
- Кудрявский спуск.
Эти новые станции помогут жителям Левого берега. Они получат прямой доступ к центру Киева и существенно сократят время поездок.
Удлинение существующих ветвей
Кроме создания новых линий, власти планируют продлить уже существующие. Да, в этот перечень вошли:
- Сырецко-Печерская линия в Виноградарь (в настоящее время там уже ведутся строительные работы, которые должны завершиться к 2025 году. Дальнейшее развитие предполагает соединение этой линии с Подольско-Выгуровской).
- Святошинско-Броварская линия в Бровары.
- Строительство новых станций на Оболонско-Теремковской линии до Одесской площади.
Внедрение современных технологий в метро
До 2030 года в Киевском метрополитене намерены ввести ряд технологических новшеств. Среди них:
- автоматизированные системы управления поездами, позволяющие увеличить скорость и безопасность движения;
- современные системы вентиляции и кондиционирования, что повысит комфорт пассажиров в вагонах;
- информационные табло в реальном времени (они помогут отслеживать время прибытия поездов, изменение расписания и другие важные детали);
- электронные билеты и система единого электронного проезда (они позволят пассажирам легко перемещаться между разными видами транспорта без необходимости покупать билеты отдельно).
Какие трудности могут возникнуть
Несмотря на все планы и намерения улучшить метро в Киеве, есть ряд трудностей. В частности, это финансирование, ведь для таких изменений требуются большие инвестиции. Также есть проблемы с транспортной инфраструктурой, потому что работы в центре города и густонаселенных районах могут вызвать временные неудобства для жителей.
Кроме того, один из вызовов — актуальность новых технологий. Для Киевского метрополитена важно, чтобы внедряемые технологии соответствовали современным стандартам безопасности и удобства.
Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".
Также мы писали, что за исследование проблемного тоннеля метро на "синей ветке" в Киеве переплатили в 20 раз. Стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.
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