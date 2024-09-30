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Современные технологии и новые линии — как изменится киевское метро к 2030 году

30 сентября 2024 09:41
Карина Приходько - Редактор
Метро в Киеве — что изменится к 2030 году
Люди в метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Местные власти Киева до 2030 планируют масштабное расширение метрополитена. Эти планы обещают значительные улучшения, которые сделают передвижение по городу более быстрым, более удобным и более экологичным.

Об этом сообщает издание Life Kyiv.

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Куда проложат новые линии

По данным издания, главная цель расширения метрополитена в Киеве — строительство четвертой линии (Подольско-Выгуровской), которая будет проходить через густо населенные районы Киева.

Отмечается, что эта линия будет очень важна для жителей Троещины, где нет метро.

Пока известно, что планируется построить минимум 14 новых станций:

  • Радужная,
  • Троещина,
  • Серебрянка,
  • бульвар Перова,
  • Кудрявский спуск.

Эти новые станции помогут жителям Левого берега. Они получат прямой доступ к центру Киева и существенно сократят время поездок.

Удлинение существующих ветвей

Кроме создания новых линий, власти планируют продлить уже существующие. Да, в этот перечень вошли:

  • Сырецко-Печерская линия в Виноградарь (в настоящее время там уже ведутся строительные работы, которые должны завершиться к 2025 году. Дальнейшее развитие предполагает соединение этой линии с Подольско-Выгуровской).
  • Святошинско-Броварская линия в Бровары.
  • Строительство новых станций на Оболонско-Теремковской линии до Одесской площади.

Внедрение современных технологий в метро

До 2030 года в Киевском метрополитене намерены ввести ряд технологических новшеств. Среди них:

  • автоматизированные системы управления поездами, позволяющие увеличить скорость и безопасность движения;
  • современные системы вентиляции и кондиционирования, что повысит комфорт пассажиров в вагонах;
  • информационные табло в реальном времени (они помогут отслеживать время прибытия поездов, изменение расписания и другие важные детали);
  • электронные билеты и система единого электронного проезда (они позволят пассажирам легко перемещаться между разными видами транспорта без необходимости покупать билеты отдельно).

Какие трудности могут возникнуть

Несмотря на все планы и намерения улучшить метро в Киеве, есть ряд трудностей. В частности, это финансирование, ведь для таких изменений требуются большие инвестиции. Также есть проблемы с транспортной инфраструктурой, потому что работы в центре города и густонаселенных районах могут вызвать временные неудобства для жителей.

Кроме того, один из вызовов — актуальность новых технологий. Для Киевского метрополитена важно, чтобы внедряемые технологии соответствовали современным стандартам безопасности и удобства.

Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".

Также мы писали, что за исследование проблемного тоннеля метро на "синей ветке" в Киеве переплатили в 20 раз. Стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.

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