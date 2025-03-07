Суд обязал подрядчика реконструкции Шулявского моста возместить 1,1 млрд грн

Шулявский путепровод. Фото: УНИАН

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому компанию-подрядчика реконструкции Шулявского моста обязали вернуть в бюджет более 1,1 млрд гривен. Суд подтвердил, что во время тендера был сговор между компаниями, что нарушило честную конкуренцию.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает "Коммерсант украинский".

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Расследование Киевской городской прокуратуры и НАБУ установило, что компания ООО "Северо-украинский строительный альянс" одержала победу в тендере на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана.

Однако Антимонопольный комитет еще в 2019 году доказал сговор между этой компанией и "Спецбуд-Плюс", которая также входила в состав корпорации "Укрбуд". Участие обеих фирм в конкурсе было скоординированным, что нарушило принципы честной конкуренции.

Учитывая эти нарушения, Киевская городская прокуратура в декабре 2023 года подала в суд иск об отмене решения тендерного комитета и признании договора генерального подряда недействительным.

Судебные решения и возврат средств

В феврале 2024 года прокуратура инициировала иск против ООО "Северо-украинский строительный альянс", требуя взыскания 1,1 млрд грн. Хозяйственный суд Киева поддержал это требование, а теперь и апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения.

После того как решение вступило в силу, прокуратура начала процедуру его выполнения, чтобы обеспечить возврат средств в государственный бюджет.

Шулявский мост: долгострой, который подорожал в четыре раза

Известно, что Шулявский путепровод, который был возведен в 1964 году и частично обвалился в 2017, был разобран в 2019 году - на нем начали проводить реконструкцию. Уже в декабре того же года открыли движение по новому мосту, однако работы так и не завершили из-за необходимости сноса цеха №5 завода "Большевик", который заблокировал обустройство съездов.

Сроки сдачи объекта постоянно откладывались. Так в 2021 и 2022 годах завершить реконструкцию не удалось, а в мае 2023-го городские власти пообещали закончить основные работы до конца 2024 года.

Сначала на реконструкцию планировали потратить 599 млн грн, однако, в октябре 2019 года после пересмотра проекта стоимость выросла до 1,05 млрд грн.

После начала процедуры банкротства "Северо-украинского строительного альянса" в 2021 году смету снова пересмотрели, и ее увеличили до 1,99 млрд грн. В марте 2024 года был обнародован новый расчет расходов, который составил уже 2,45 млрд грн.

Таким образом, Шулявский мост стал одним из самых дорогих и наиболее противоречивых инфраструктурных проектов Киева, который сопровождается коррупционными скандалами, судебными разбирательствами и значительным превышением первоначального заложенного бюджета.

Напомним, депутат Киевсовета объяснил, в каком состоянии мосты в столице и сколько из них имеют самый высокий уровень аварийности.

В конце февраля правоохранители обнаружили, что во время строительства Подольского моста были убытки на 3,5 млн гривен.