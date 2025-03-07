Суд зобов’язав підрядника реконструкції Шулявського мосту відшкодувати 1,1 млрд грн

Шулявський шляхопровід. Фото: УНІАН

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення першої інстанції, згідно з яким компанію-підрядника реконструкції Шулявського мосту зобов’язано повернути до бюджету понад 1,1 млрд гривень. Суд підтвердив, що під час тендеру була змова між компаніями, що порушило чесну конкуренцію.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає "Комерсант український".

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Розслідування Київської міської прокуратури та НАБУ встановило, що компанія ТОВ "Північно-український будівельний альянс" здобула перемогу в тендері на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана.

Однак Антимонопольний комітет ще у 2019 році довів змову між цією компанією та "Спецбуд-Плюс", яка також входила до складу корпорації "Укрбуд". Участь обох фірм у конкурсі була скоординованою, що порушило принципи чесної конкуренції.

Зважаючи на ці порушення, Київська міська прокуратура у грудні 2023 року подала до суду позов про скасування рішення тендерного комітету та визнання договору генерального підряду недійсним.

Судові рішення та повернення коштів

У лютому 2024 року прокуратура ініціювала позов проти ТОВ "Північно-український будівельний альянс", вимагаючи стягнення 1,1 млрд грн. Господарський суд Києва підтримав цю вимогу, а тепер і апеляційна інстанція підтвердила законність цього рішення.

Після того, як рішення набуло чинності, прокуратура розпочала процедуру його виконання, аби забезпечити повернення коштів до державного бюджету.

Шулявський міст: довгобуд, що подорожчав у чотири рази

Відомо, що Шулявський шляхопровід, який був зведений у 1964 році та частково обвалився у 2017-му, був розібраний у 2019 році — на ньому почали проводити реконструкцію. Вже у грудні того ж року відкрили рух новим мостом, проте роботи так і не завершили через необхідність знесення цеху №5 заводу "Більшовик", що заблокував облаштування з’їздів.

Терміни здачі об’єкта постійно відкладалися. Так у 2021 і 2022 роках завершити реконструкцію не вдалося, а у травні 2023-го міська влада пообіцяла закінчити основні роботи до кінця 2024 року.

Спочатку на реконструкцію планували витратити 599 млн грн, проте, у жовтні 2019 року після перегляду проєкту вартість зросла до 1,05 млрд грн.

Після початку процедури банкрутства "Північно-українського будівельного альянсу" у 2021 році кошторис знову переглянули і його збільшили до 1,99 млрд грн. У березні 2024 року було оприлюднено новий розрахунок витрат, який становив уже 2,45 млрд грн.

Таким чином, Шулявський міст став одним із найдорожчих та найбільш суперечливих інфраструктурних проєктів Києва, який супроводжується корупційними скандалами, судовими розглядами та значним перевищенням початкового закладеного бюджету.

Нагадаємо, депутат Київради пояснив, в якому стані мости в столиці і скільки з них мають найвищий рівень аварійності.

Наприкінці лютого правоохоронці виявили, що під час будівництва Подільського мосту були збитки на 3,5 млн гривень.