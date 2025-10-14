Видео
Дата публикации 14 октября 2025 12:50
Экс-мэру Ирпеня Маркушину назначили залог в 300 тысяч гривен
Бывший городской голова города Ирпень Александр Маркушин. Фото: УНИАН

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего городского головы Ирпеня Александра Маркушина. Судья постановила применить залог в размере 300 тысяч гривен в рамках нового уголовного производства, которое касается незаконного завладения коммунальным имуществом.

Об этом Александр Маркушин сообщил на своей странице в Facebook и корреспондент "Суспільне".

Читайте также:

За что судят Александра Маркушина

По версии следствия, в 2019 году, когда Маркушин занимал должность заместителя городского головы, он организовал схему, которая позволила переоформить земельный участок и здание бойлерной в центральной части Ирпеня в пользу его помощницы. Именно этот эпизод и стал предметом рассмотрения суда.

Бывший мэр категорически отвергает обвинения, называя дело "заказным" и политически мотивированным. На своей странице в соцсетях он заявил, что преследование связано с давлением со стороны местных застройщиков, которые, по его словам, пытаются удержать контроль над землей города и не допустить его возвращения к власти.

"Когда-то я думал, что понятие "политическое преследование" - это не про Украину. Что это касается тоталитарных соседних государств, где репрессии - норма. Но в этом году я убедился: политически мотивированные уголовные дела - это реальность и в нашей стране. Сегодня, 13 октября, в Святошинском районном суде Киева мне избирали меру пресечения в виде залога по второму заказному уголовному делу", — говорится в заметке экс-мэра Ирпеня.

Он также отметил, что оба дела против него построены по одинаковому сценарию — на показаниях лиц, которых он считает подконтрольными застройщику Владимиру Карплюку. По словам экс-мэра, одним из свидетелей является племянник Карплюка, а другая после его устранения в 2025 году возглавила местный ЦПАУ.

Впрочем это не единственное дело, где фигурирует бывший городской голова Ирпеня. Также он фигурирует в деле о поездке за границу в Италию в 2022 году. Тогда, по данным прокуратуры, он покинул страну без надлежащих оснований, хотя сам политик утверждает, что выезжал с волонтерской целью — договариваться о помощи украинским военным. В то же время следователи отмечают, что доказательств такой деятельности не было предоставлено, а настоящей причиной поездки якобы стало желание увидеться с двухлетним сыном.

Напомним, в феврале 2025 года выяснилось, что Маркушин находился за границей шесть суток. По его словам, поездка была организована по семейным обстоятельствам.

В этом году, в январе, Маркушин заявил, что его жена умерла после родов и он является единственным опекуном сына, который сейчас за границей. Поэтому он воспользовался возможностью посетить сына и передать помощь на ВСУ.

суд залог нарушения Ирпень судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
