Суд изменил меру пресечения для мэра Ирпеня Александра Маркушина

Александр Маркушин. Фото: Ирпенский городской совет

В Киеве суд частично удовлетворил апелляцию относительно меры пресечения для городского головы Ирпеня Александра Маркушина. Его отправили под круглосуточный домашний арест и освободят из-под стражи в зале суда.

Об этом сообщает Суспільне в понедельник, 3 февраля.

Читайте также:

Мэру Ирпеня изменили меру пресечения

Ранее суд взял Маркушина под стражу до 22 марта с возможностью выйти под залог 30 миллионов гривен. Экс-чиновника подозревают в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года.

Отмечается, что Маркушин пересек границу на автомобиле Volkswagen Passat 2020 года выпуска, который принадлежит гражданину Украины Сергею Гаине и находится в безвозмездном пользовании Маркушина.

"В общем, Маркушин находился в поездке шесть суток. В течение двух суток, 27-28 августа 2022 года, Александр Маркушин находился в Италии, где в отеле Roses Hotel навестил свою бывшую семью", — говорится в сообщении Ирпенской городской общины.

Также по информации журналистов, в течение других четырех суток он проводил время на отдыхе.

За это правонарушение Александр Маркушин может оказаться за решеткой на срок в 5-7 лет.

Ранее мы писали, что городского голову Ирпеня Александра Маркушина взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн. Кроме того, его отстранили от работы до 22 марта.

Напомним, суд взял под стражу бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина. Его подозревают в халатности, из-за которой оккупанты захватили часть территории Харьковщины.