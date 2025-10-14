Ексмеру Ірпеня Маркушину призначили заставу у 300 тисяч гривень

Колишній міський голова міста Ірпінь Олександр Маркушин. Фото: УНІАН

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього міського голови Ірпеня Олександра Маркушина. Суддя постановила застосувати заставу у розмірі 300 тисяч гривень у межах нового кримінального провадження, яке стосується незаконного заволодіння комунальним майном.

Про це Олександр Маркушин повідомив на своїй сторінці у Facebook та кореспондент "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

За що судять Олександра Маркушина

За версією слідства, у 2019 році, коли Маркушин обіймав посаду заступника міського голови, він організував схему, яка дозволила переоформити земельну ділянку та будівлю бойлерної в центральній частині Ірпеня на користь його помічниці. Саме цей епізод і став предметом розгляду суду.

Колишній мер категорично відкидає обвинувачення, називаючи справу "замовною" і політично вмотивованою. На своїй сторінці у соцмережах він заявив, що переслідування пов’язане з тиском з боку місцевих забудовників, які, за його словами, намагаються утримати контроль над землею міста та не допустити його повернення до влади.

"Колись я думав, що поняття "політичне переслідування" — це не про Україну. Що це стосується тоталітарних сусідніх держав, де репресії — норма. Але цього року я переконався: політично вмотивовані кримінальні справи — це реальність і в нашій країні. Сьогодні, 13 жовтня, у Святошинському районному суді Києва мені обирали запобіжний захід у вигляді застави у другій замовній кримінальній справі", — йдеться у дописі ексмера Ірпеня.

Він також наголосив, що обидві справи проти нього побудовані за однаковим сценарієм — на свідченнях осіб, яких він вважає підконтрольними забудовнику Володимиру Карплюку. За словами ексмера, одним зі свідків є племінником Карплюка, а інша після його усунення у 2025 році очолила місцевий ЦНАП.

Втім це не єдина справа, де фігурує колишній міський голова Ірпеня. Також він фігурує у справі щодо поїздки за кордон до Італії у 2022 році. Тоді, за даними прокуратури, він покинув країну без належних підстав, хоча сам політик стверджує, що виїжджав із волонтерською метою — домовлятися про допомогу українським військовим. Водночас слідчі зазначають, що доказів такої діяльності не було надано, а справжньою причиною поїздки нібито стало бажання побачитися з дворічним сином.

Нагадаємо, у лютому 2025 року з'ясувалося, що Маркушин перебував за кордоном шість діб. За його словами, поїздка була організована за сімейними обставинами.

Цьогоріч, у січні, Маркушин заявив, що його жінка померла після пологів і він є єдиним опікуном сина, який наразі за кордоном. Тому він скористався можливістю відвідати сина та передати допомогу на ЗСУ.