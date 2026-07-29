Суд продлил арест водителю, виновному в ДТП со смертельным исходом в Киеве, до 5 сентября

Шевченковский районный суд Киева. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в отношении водителя, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли четыре человека. Подозреваемый останется под стражей до 5 сентября.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко из зала суда.

Суд продлил меру пресечения

В ходе заседания суд принял решение продлить содержание под стражей водителя, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве.

В настоящее время мужчина находится под стражей в охраняемой палате больницы.

На судебное заседание пришла семья 12-летнего Григория Глушича, погибшего в результате аварии. Родные принесли в зал суда портреты мальчика, чтобы почтить его память.

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Сам подозреваемый отсутствовал в зале суда. Он и его адвокат присоединились к заседанию в режиме видеоконференции и ходатайствовали о проведении слушания в закрытом режиме.

По итогам рассмотрения дела суд оставил подозреваемого под стражей до 5 сентября.

Родные держат фото погибшего в смертельном ДТП. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Подозреваемый в режиме онлайн. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что это дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:30 в районе Караваевых Дач в Соломенском районе Киева. В результате того, что автомобиль въехал в подземный переход, погибли как минимум четыре человека.

Новини.LIVE информировали, что, по словам адвоката семьи погибшего в ДТП мальчика Надежды Чухраевой, во время смертельной аварии 5 июня в Киеве автомобиль Mercedes-Benz двигался со скоростью около 150 км/ч. Эксперты и представители власти отмечают, что снизить уровень смертности на дорогах столицы мешают отсутствие современной системы организации дорожного движения по европейским стандартам и слишком мягкие наказания для нарушителей.

Новини.LIVE отмечали, что адвокат Надежда Чухраева призвала существенно ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Она выступает за введение штрафов в размере 17 тысяч гривен и реального ареста за значительное превышение скорости. Юрист представляет интересы родителей 12-летнего Григория Глушича, погибшего в смертельном ДТП в Киеве.