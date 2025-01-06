Как оккупанты судят украинских пленных — рассказ военного

Суд в РФ над пленными — освобожденный боец рассказал о пытках
Освобожденный из плена российских оккупантов военный 51-го отдельного батальона морской пехоты Валентин принял участие в акции в поддержку военнопленных в Киеве. Он рассказал, как захватчики приговорили его к пожизненному заключению и отвезли в колонию "Черный дельфин".
Об этом Валентин рассказал в комментарии Новини.LIVE.
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Военный говорит, что все статьи, по которым его решили судить в России, сфальсифицировали. В колонии "Черный дельфин" были пытки, избиения и ток.
По словам Валентина, российские надзиратели относятся как к животным.
"Знаете, как свиней забивают током? Вот это они делают. Так они осуждают", — отметил он.
В октябре 2023 года военному удалось вернуться домой. Теперь он присоединился к мирной акции, чтобы привлечь внимание к пленным побратимам.
Напомним, 6 января в Киеве состоялась акция в поддержку морских пехотинцев. Люди вышли на улицу с плакатами.
Также акция в поддержку военнопленных прошла в Киеве 5 января. Вместе с людьми на улицу вышли и собачки.
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