Як окупанти судять українських полонених — розповідь військового

Звільнений із російського полону боєць 51-го окремого батальйону морської піхоти Валентин. Фото: скриншот з відео

Звільнений з полону російських окупантів військовий 51-го окремого батальйону морської піхоти Валентин взяв участь в акції в підтримку військовополонених у Києві. Він розповів, як загарбники засудили його до довічного увʼязнення та відвезли в колонію "Чорний дельфін".

Про це Валентин розповів в коментарі Новини.LIVE.

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Військовий каже, що усі статті, за якими його вирішили судити в Росії, сфальсифікували. У колонії "Чорний дельфін" було катування, побиття та струм.

За словами Валентина, російські наглядачі ставляться як до тварин.

"Знаєте, як свиней забивають струмом? Ось це вони роблять. Так вони засуджують", — зазначив він.

У жовтні 2023 року військовому вдалося повернутися додому. Тепер він долучився до мирної акції, щоб привернути увагу до полонених побратимів.

Нагадаємо, 6 січня в Києві відбулася акція на підтримку морських піхотинців. Люди вийшли на вулицю з плакатами.

Також акція на підтримку військовополонених відбулася в Києві 5 січня. Разом з людьми на вулицю вийшли й песики.