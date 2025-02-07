Суд отправил Оленича под стражу с возможностью залога

Заместитель председателя КГГА Петр Оленич. Фото: Общественное

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 7 февраля, избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу. Его подозревают в земельной коррупции.

Об этом пишет Суспільне.

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Так, ВАКС отправил Оленича под стражу на два месяца — до 6 апреля. В то же время суд разрешил внесение залога в размере 15 миллионов гривен.

Также меру пресечения в виде два месяца содержания под стражей избрали председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву. Он может внести залог 20 миллионов гривен.

Во время заседания прокурор отметил, что все следственные действия проводились негласно, чтобы причастные к коррупции не могли повлиять на ход расследования. По его словам, 6 февраля было проведено более 80 обысков, поскольку подозреваемые начали принимать активные меры для уничтожения доказательств и сокрытия других лиц.

В то же время адвокат Оленича возражал против проведения судебного заседания в закрытом режиме. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и провел закрытое заседание.

Напомним, вчера НАБУ проводило обыски у экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Также в Киеве разоблачили деятельность незаконной организации, которую возглавил бывший депутат Киевского городского совета. Она заключалась в завладении ценной землей под застройку.