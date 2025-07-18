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Главная Киев Суд вынес решение по делу задержанной на взятке чиновницы КГГА

Суд вынес решение по делу задержанной на взятке чиновницы КГГА

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 21:32
Задержанную при получении взятки чиновницу КГГА суд отправил под стражу - детали
Деньги во время задержания фигурантки. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве Соломенский районный суд избрал меру пресечения должностному лицу Управления туризма и промоций КГГА, которую задержали во время получения 25 тысяч долларов США взятки. Женщина будет находиться под стражей, однако имеет возможность выйти под залог почти в 1 миллион гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Задержание произошло 17 июля — чиновницу разоблачили во время получения неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса доступа арендатора в заведение питания через арку, принадлежащую к имуществу Управления туризма и промоций КГГА.

Вместе с ней был задержан также директор столичного коммунального рынка. Обоим объявили подозрение по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения директору рынка суд должен избрать 19 июля.

Следствие продолжается по ходатайству СБУ и Киевской городской прокуратуры.

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Задержанная чиновница. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что чиновницу Киевской городской государственной администрации вместе с директором коммунального столичного рынка разоблачили во время получения взятки. Правоохранители задержали их на месте преступления при получении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

А до этого мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновницу Марину Радову. Это решение было принято после того, как в сети появилось видео, которое стало публичным еще 29 апреля.

Киев взятка КГГА прокуратура столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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