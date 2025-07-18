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Головна Київ Суд виніс рішення по справі затриманої на хабарі посадовиці КМДА

Суд виніс рішення по справі затриманої на хабарі посадовиці КМДА

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 21:32
Затриману під час отримання хабара посадовицю КМДА суд відправив під варту - деталі
Гроші під час затримання фігурантки. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід посадовиці Управління туризму та промоцій КМДА, яку затримали під час отримання 25 тисяч доларів США хабара. Жінка перебуватиме під вартою, однак має можливість вийти під заставу майже у 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Пост Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

Затримання відбулося 17 липня — посадовицю викрили під час отримання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання доступу орендаря до закладу харчування через арку, що належить до майна Управління туризму та промоцій КМДА.

Разом із нею було затримано також директора столичного комунального ринку. Обом оголосили підозру за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Запобіжний захід директору ринку суд має обрати 19 липня.

Слідство триває за клопотанням СБУ та Київської міської прокуратури.

Суд виніс рішення по справі затриманої на хабарі посадовиці КМДА - фото 2
Затримана посадовиця. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що посадовицю Київської міської державної адміністрації разом із директором комунального столичного ринку викрили під час отримання хабаря. Правоохоронці затримали їх на місці злочину при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.

А до цього мер Києва Віталій Кличко звільнив посадовицю Марину Радову. Це рішення було прийняте після того, як у мережі з’явилося відео, яке стало публічним ще 29 квітня.

Київ хабар КМДА прокуратура столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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