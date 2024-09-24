Мужчина ограбил салон красоты в Киеве — суд вынес приговор

В Киеве нападающий грабит салон красоты. Фото: Нацполиция

В апреле в Киеве 25-летний мужчина совершил разбойное нападение на салон красоты, угрожая работнице ножом он похитил три тысячи гривен. Суд приговорил его к четырем годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции во вторник, 24 сентября.

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Напомним, в апреле текущего года в Святошинском районе Киева неизвестный мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты.

"Тогда в полицию от работницы заведения поступило сообщение о том, что в помещение ворвался неизвестный мужчина, лицо которого было спрятано бафом, и, угрожая ножом, отобрал у нее три тысячи гривен", — отмечают правоохранители.

Задержанный парень. Фото: Нацполиция

Тогда нападавший заявил, что в этот район он приехал специально, чтобы найти какое-то кафе или зоомагазин, где можно отобрать кассу.

Сообщается, что правоохранители задержали 25-летнего уроженца Херсона и изъяли вещественные доказательства в ходе обыска его дома. Нападающему сообщили о подозрении, суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Нож, которым угрожал нападающий. Фото: Нацполиция

Напомним, в Харькове женщина украла у незнакомки сумку с кошельком Chanel, в котором было 50 тысяч гривен. Суд признал злоумышленницу виновной и назначил три года условного срока.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить мужчину, который ограбил свою знакомую. Это произошло в апреле этого года в Подольском районе столицы.