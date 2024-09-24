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Суд виніс вирок хлопцю, який з ножем у руках пограбував салон краси в Києві

24 вересня 2024 09:42
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Чоловік пограбував салон краси в Києві — суд виніс вирок
У Києві нападник грабує салон краси. Фото: Нацполіція
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У квітні у Києві 25-річний чоловік скоїв розбійний напад на салон краси, погрожуючи працівниці ножем він викрав три тисячі гривень. Суд засудив його до чотирьох років ув'язнення із конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції  у вівторок, 24 вересня.

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Нагадаємо, у квітні поточного року у Святошинському районі Києва невідомий чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси.

"Тоді до поліції від працівниці закладу надійшло повідомлення про те, що у приміщення увірвався невідомий чоловік, обличчя якого було сховано бафом, та, погрожуючи ножем, відібрав у неї три тисячі гривень", — зазначають правоохоронці.

Хлопець увірвався у салон краси Києва з ножем
Затриманий хлопець. Фото: Нацполіція

Тоді нападник заявив, що в цей район він приїхав спеціально, аби знайти якусь кав’ярню чи зоомагазин, де можна відібрати касу. 

Повідомляється, що правоохоронці затримали 25-річного уродженця Херсона й вилучили речові докази у ході обшуку його оселі. Нападнику повідомили про підозру, суд визнав його винним та засудив до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві чоловік з ножем вчинив напад на салон краси
Ніж, яким погрожував нападник. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Харкові жінка вкрала у незнайомки сумку з гаманцем Chanel, у якому було 50 тисяч гривень. Суд визнав зловмисницю винною і призначив три роки умовного терміну.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть чоловіка, який пограбував свою знайому. Це сталося у квітні цього року у Подільському районі столиці.

Київ суд напад поліція грабіж Нацполіція

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