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Суд решил судьбу киевского "Дома с насекомыми" — что с ним будет

18 января 2025 13:02
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Дом с насекомыми в Киеве — суд решил судьбу сооружения
"Дом с насекомыми" в Киеве. Иллюстративное фото: Апостроф
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность предоставления статуса культурного наследия доходному дому Марии Станиславской в Киеве. Этот объект известен среди горожан как "Дом с насекомыми".

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента охраны культурного наследия КГГА.

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Детали дела

Спор начался в 2021 году, когда владелица части этого дома подала иск к Департаменту, требуя отменить приказ о занесении здания в Перечень объектов культурного наследия Киева. В мае 2022 года Окружной административный суд города Киева принял решение в пользу истицы, признав приказ незаконным.

Однако Департамент охраны культурного наследия подал апелляцию, подчеркивая важность сохранения архитектурного памятника.

В результате Шестой апелляционный суд отменил решение первой инстанции, подтвердив правомерность действий Департамента.

"Это важная победа для сохранения культурного наследия Киева, которая демонстрирует эффективность и правильность наших действий. Мы всегда готовы защищать наши культурные ценности в суде, если это необходимо", — заявила директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

Она подчеркнула, что это решение стало важным этапом в сохранении архитектурных памятников столицы и подтверждает необходимость соблюдения законодательства в сфере охраны культурного наследия.

"Дом с насекомыми" остается под защитой как важный архитектурный объект, имеющий историческую и культурную ценность для Киева.

Ранее мы писали, что киевляне отстояли территорию Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко, остановив попытку застройки.

Также мы сообщали, что в Киеве удалось сохранить территорию Музея выдающихся деятелей украинской культуры, которую хотели застроить офисно-жилым и гостиничным комплексом.

Киев земля КГГА строительство наследство судебные решения

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