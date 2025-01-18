Будинок з комахами у Києві — суд вирішив долю споруди

"Будинок з комахами" у Києві. Ілюстративне фото: Апостроф

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність надання статусу культурної спадщини прибутковому будинку Марії Станіславської у Києві. Цей об'єкт відомий серед містян як "Будинок з комахами".

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

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Деталі справи

Суперечка розпочалася у 2021 році, коли власниця частини цього будинку подала позов до Департаменту, вимагаючи скасувати наказ про занесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. У травні 2022 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення на користь позивачки, визнавши наказ незаконним.

Проте Департамент охорони культурної спадщини подав апеляцію, наголошуючи на важливості збереження архітектурної пам’ятки.

У результаті Шостий апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, підтвердивши правомірність дій Департаменту.

"Це важлива перемога для збереження культурної спадщини Києва, яка демонструє ефективність і правильність наших дій. Ми завжди готові захищати наші культурні цінності в суді, якщо це необхідно", – заявила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Вона підкреслила, що це рішення стало важливим етапом у збереженні архітектурних пам’яток столиці та підтверджує необхідність дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

"Будинок з комахами" залишається під захистом як важливий архітектурний об’єкт, що має історичну та культурну цінність для Києва.

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