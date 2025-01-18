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Суд вирішив долю київського "Будинку з комахами" — що з ним буде

18 січня 2025 13:02
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Будинок з комахами у Києві — суд вирішив долю споруди
"Будинок з комахами" у Києві. Ілюстративне фото: Апостроф
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність надання статусу культурної спадщини прибутковому будинку Марії Станіславської у Києві. Цей об'єкт відомий серед містян як "Будинок з комахами".

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

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Деталі справи

Суперечка розпочалася у 2021 році, коли власниця частини цього будинку подала позов до Департаменту, вимагаючи скасувати наказ про занесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. У травні 2022 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення на користь позивачки, визнавши наказ незаконним.

Проте Департамент охорони культурної спадщини подав апеляцію, наголошуючи на важливості збереження архітектурної пам’ятки.

У результаті Шостий апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, підтвердивши правомірність дій Департаменту.

"Це важлива перемога для збереження культурної спадщини Києва, яка демонструє ефективність і правильність наших дій. Ми завжди готові захищати наші культурні цінності в суді, якщо це необхідно", – заявила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Вона підкреслила, що це рішення стало важливим етапом у збереженні архітектурних пам’яток столиці та підтверджує необхідність дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

"Будинок з комахами" залишається під захистом як важливий архітектурний об’єкт, що має історичну та культурну цінність для Києва.

Раніше ми писали, що кияни відстояли територію Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, зупинивши спробу забудови.

Також ми повідомляли, що у Києві вдалося зберегти територію Музею видатних діячів української культури, яку хотіли забудувати офісно-житловим та готельним комплексом.

Київ земля КМДА будівництво спадщина судові рішення

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12:59 На Одещині жінка торгувала водійськими правами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:36 Громадяни зобов’язані пройти медогляд до 4 лютого — всі нюанси

12:30 40 тис. гривень допомоги від держави — хто зможе отримати гроші

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