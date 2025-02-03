Суд змінив запобіжний захід для мера Ірпеня Олександра Маркушина

Олександр Маркушин. Фото: Ірпенська міська рада

У Києві суд частково задовольнив апеляцію щодо запобіжного заходу для міського голови Ірпеня Олександра Маркушина. Його відправили під цілодобовий домашній арешт і звільнять з-під варти в залі суду.

Про це повідомляє Суспільне у понеділок, 3 лютого.

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Раніше суд взяв Маркушина під варту до 22 березня з можливістю вийти під заставу 30 мільйонів гривень. Експосадовця підозрюють у незаконному перетині державного кордону у серпні 2022 року.

Зазначається, що Маркушин перетнув кордон на автомобілі Volkswagen Passat 2020 року випуску, який належить громадянину України Сергію Гаїні та перебуває у безоплатному користуванні Маркушина.

"Загалом, Маркушин перебував у поїздці шість діб. Протягом двох діб, 27-28 серпня 2022 року, Олександр Маркушин перебував в Італії, де у готелі Roses Hotel провідав свою колишню родину", — йдеться у повідомленні Ірпінської міської громади.

Також за інформацією журналістів, протягом інших чотирьох діб він проводив час на відпочинку.

За це правопорушення Олександр Маркушин може опинитися за гратами на термін у 5-7 років.

Раніше ми писали, що міського голову Ірпеня Олександра Маркушина взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн. Крім того, його відсторонили від роботи до 22 березня.

Нагадаємо, суд взяв під варту колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Його підозрюють у недбалості, через яку окупанти захопили частину території Харківщини.