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Судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца — выводы экспертизы

11 июля 2023 02:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца — выводы экспертизы
Место трагедии. Фото: ДБР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Таки был под хмельком. В Государственном бюро расследования подтвердили, что сбивший насмерть нацгвардейца судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также в пресс-службе ДБР сообщили, что Тандыр ехал на скорости, которая была в пять раз выше заявленной. 

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Судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был пьян за рулем, когда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко.

В ведомстве также объяснили, почему выводы экспертизы появились так поздно.

Мол, судья "имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях".

"По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения доказан. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы", — сообщает пресс-служба ДБР.

Мы писали, что судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста. В СИЗО мужчина останется до 21 июля без права внесения залога.

Он сбил военного ночью 26 мая. В ДБР заявили, что контролируют дело и судья обязательно понесет наказание за совершенное.

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