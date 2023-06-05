Смертельна ДТП під Києвом: з якою швидкістю їхав суддя, який насмерть збив війського

Голова Макарівського суду Олексій Тандир. Фото: Google

Вночі, 26 травня, голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив насмерть військового на блокпосту у Київській області. Підозрюваний суттєво перевищив швидкість.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Перевищив швидкість у 20 разів

Відомо, що суддя Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км\год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км\год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

"Рухаючись зі швидкістю приблизно 100 км/год, не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та навпроти будинку №139 по проспекту Перемоги у Києві здійснив наїзд на тимчасову огорожу контрольно-пропускного пункту та військовослужбовця, який ніс службу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди військовий отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці пригоди", — повідомляється у судовій ухвалі.

Водночас підозрюваний стверджує, що їхав з невеликою швидкістю — всього 20 км\год. Але пояснити, чому тіло військового лежало аж за 30 м від легковика, суддя так і не зміг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вища рада правосуддя відсторонила голову Макарівського районного суду Олексія Тандира від здійснення правосуддя. Подання Офісу генпрокурора підтримали усі члени ВРП.

Також додамо, що що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності.