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Суддя Тандир таки був п'яний, коли збив нацгвардійця — висновки експертизи

11 липня 2023 02:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Суддя Тандир таки був п'яний, коли збив нацгвардійця — висновки експертизи
Місце трагедії. Фото: ДБР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Таки був напідпитку. У Державному бюро розслідування підтвердили, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також у пресслужбі ДБР повідомили, що Тандир їхав на швидкості, яка була у п'ять разів вищою за заявлену ним. 

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Олексій Тандир був п’яний

Судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. 

У відомстві також пояснили, чому висновки експертизи з’явилися так пізно.

Мовляв, суддя "маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах".

"За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи", — повідомляє пресслужба ДБР. 

Ми писали, що суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту. 

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.

Він збив військового вночі 26 травня. У ДБР заявили, що контролюють справу і суддя обов'язково понесе покарання за скоєне. 

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