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У Києві розглянуть арешт судді, який збив нацгвардійця

26 травня 2023 23:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Києві розглянуть арешт судді, який збив нацгвардійця
Місце ДТП на Київщині. Фото: ДБР
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Завтра, 27 травня, Вища рада правосуддя заявила, що у Києві розглядатимуть подання про згоду на затримання судді Олексія Тандира. Він збив на смерть військового Нацгвардії.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

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Арешт судді

У суботу, 27 травня, відбудеться засідання Вищої ради правосуддя. На ньому планують розглянути утримання під вартою судді Олексія Тандира. Після погодження цього прокуратура матиме право подати клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Сьогодні вночі, 26 травня, голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був напідпитку.

Згодом у мережі з'явились нові подробиці страшної ДТП, яку вчинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на Берестейському проспекті в Києві. Чиновник їхав на "Лексусі" та на смерть збив нацгвардійця. Зазначається, що посадовець залишив двох дітей сиротами, а дружину — вдовою.

Також стало відомо, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом скоєння ДТП, яке було відкрите іншим суддею.

Згодом суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він відмовився від здачі аналізів на наркотичне та алкогольне сп'яніння.

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