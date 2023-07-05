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Будут судить за домашнее насилие: в Киеве мужчина угрожал жене

5 июля 2023 16:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Будут судить за домашнее насилие: в Киеве мужчина угрожал жене
Иллюстративный образ судьи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Днепровское управление полиции с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что ее муж совершает в отношении нее домашнее насилие. Также оскорбляет ее бранью и угрожает избиением.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Правоохранители уже несколько раз привлекали к административной ответственности 49-летнего обидчика.

"Мужчина платил штраф, а также отбывал административный арест, но свое поведение не изменил и продолжил домашнее насилие в отношении жены. Мы собрали необходимую информацию и передали следователям, которые начали уголовное производство по части первой статьи 126–1 Уголовного кодекса Украины — домашнее насилие. Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления", — рассказал начальник сектора по противодействию домашнему насилию Днепровского управления полиции Владислав Близнюк.

 

Судят за домашнее насилие: в Киеве мужчина угрожал жене. Фото: полиция Киева

Досудебное расследование уже завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. За совершенное ранее не судимому киевлянину грозит два года тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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