Ілюстративне зображення судді. Фото: google.com

До Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка і повідомила, що її чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство. Також ображає її лайкою і погрожує побиттям.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Правоохоронці вже кілька разів притягували до адміністративної відповідальності 49-річного кривдника.

"Чоловік сплачував штраф, а також відбував адміністративний арешт, але свою поведінку не змінив та продовжив вчиняти домашнє насильство відносно дружини. Ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину", — розповів начальник сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк.

Судитимуть за домашнє насильство: у Києві чоловік погрожував дружині. Фото: поліція Києва

Досудове розслідування вже завершене, матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом передали до суду для розгляду справи по суті. За скоєне раніше не судимому киянину загрожує двох років в’язниці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).