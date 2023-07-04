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На Київщині судитимуть матір за смерть двомісячного сина

4 липня 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині судитимуть матір за смерть двомісячного сина
Ілюстративне зображення судді. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області судитимуть жінку, яка не лікувала свого двомісячного сина. Через неналежний догляд дитина померла.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Двомісячний хлопчик помер через недбалий догляд

Білоцерківська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

За даними слідства, двомісячний хлопчик від народження потребував особливого догляду.

"Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати не звернулася до лікаря для отримання необхідної медичної допомоги та призначення лікування, у результаті чого малюк помер. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції", — йдеться в повідомленні.

За ст. 166 КК України жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, спеціалісти Служби безпеки України знешкодили хакерське угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців. Хакери розробили злочинну "схему" шахрайства.

Додамо, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо TikTok-блогера. 46-річному киянину інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України.

Також у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.

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