На Київщині судитимуть матір за смерть двомісячного сина
У Київській області судитимуть жінку, яка не лікувала свого двомісячного сина. Через неналежний догляд дитина померла.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Двомісячний хлопчик помер через недбалий догляд
Білоцерківська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України).
За даними слідства, двомісячний хлопчик від народження потребував особливого догляду.
"Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати не звернулася до лікаря для отримання необхідної медичної допомоги та призначення лікування, у результаті чого малюк помер. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції", — йдеться в повідомленні.
За ст. 166 КК України жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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