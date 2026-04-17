Сухомлин: Киев должен срочно искать альтернативу ТЭЦ

Дарницкая ТЭЦ. Фото: Reuters

В Киеве необходимо пересмотреть подход к теплоснабжению из-за уязвимости ТЭЦ к атакам. Власти уже работают над созданием новой децентрализованной системы, которая должна обеспечить стабильность в следующий отопительный сезон.

Об этом заявил председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин в интервью Новини.LIVE.

Сухомлин о необходимости пересмотреть подход к теплоснабжению

По его словам, столица должна как можно быстрее искать альтернативу теплоэлектроцентралям, поскольку они больше не могут считаться надежным источником теплоснабжения. Сухомлин отметил, что даже в случае восстановления ТЭЦ риск их повторного уничтожения остается чрезвычайно высоким.

"Я бы не рассматривал ТЭЦ как надежный источник теплоснабжения для Киева. Даже если их восстановить и успеть вернуть часть мощности к отопительному сезону, несколько ракет могут вновь уничтожить всю эту работу", — подчеркнул Сухомлин.

Он подчеркнул, что основной акцент должен быть не на ремонте старых объектов, а на создании новой, более устойчивой инфраструктуры.

Читайте также:

По словам чиновника, ключевая задача на ближайшую зиму - удержать систему теплоснабжения в рабочем состоянии и не допустить критических сценариев.

В частности, речь идет об избежании ситуации, когда придется сливать воду из теплосетей и фактически "замораживать" отдельные районы города. Вместе с тем уже ведется работа над внедрением децентрализованной системы теплоснабжения.

"Координационный штаб поручил Агентству восстановления сделать систему децентрализованного теплоснабжения именно для зоны ТЭЦ-4. Мы сегодня над этим работаем и, думаю, до нового отопительного сезона эта задача будет выполнена", — отметил Сухомлин.

Ожидается, что новый подход позволит уменьшить зависимость от крупных объектов энергетики и повысит устойчивость столицы к возможным атакам в будущем.

Как писали Новини.LIVE, ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что полная модернизация системы теплоснабжения Киева требует значительных ресурсов и длительного времени — ориентировочно 20-30 лет.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что перспективы восстановления Дарницкой ТЭЦ остаются положительными. По его словам, объект находится в частной собственности, а его владельцы планируют полностью восстановить работу станции.