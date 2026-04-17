Сухомлин: Київ має терміново шукати альтернативу ТЕЦ

Дарницька ТЕЦ. Фото: Reuters

У Києві необхідно переглянути підхід до теплопостачання через вразливість ТЕЦ до атак. Влада вже працює над створенням нової децентралізованої системи, яка має забезпечити стабільність у наступний опалювальний сезон.

Про це заявив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин у інтерв'ю Новини.LIVE.

Сухомлин про необхідність переглянути підхід до теплопостачання

За його словами, столиця має якнайшвидше шукати альтернативу теплоелектроцентралям, оскільки вони більше не можуть вважатися надійним джерелом теплопостачання. Сухомлин наголосив, що навіть у разі відновлення ТЕЦ ризик їх повторного знищення залишається надзвичайно високим.

"Я б не розглядав ТЕЦ як надійне джерело теплопостачання для Києва. Навіть якщо їх відновити й встигнути повернути частину потужності до опалювального сезону, кілька ракет можуть знов знищити всю цю роботу", — наголосив Сухомлин.

Він підкреслив, що основний акцент має бути не на ремонті старих об'єктів, а на створенні нової, більш стійкої інфраструктури.

Читайте також:

За словами посадовця, ключове завдання на найближчу зиму — утримати систему теплопостачання у робочому стані та не допустити критичних сценаріїв.

Зокрема, йдеться про уникнення ситуації, коли доведеться зливати воду з тепломереж і фактично "заморожувати" окремі райони міста. Водночас уже ведеться робота над впровадженням децентралізованої системи теплопостачання.

"Координаційний штаб доручив Агентству відновлення зробити систему децентралізованого теплопостачання саме для зони ТЕЦ-4. Ми сьогодні над цим працюємо і, думаю, до нового опалювального сезону це завдання буде виконано", — зазначив Сухомлин.

Очікується, що новий підхід дозволить зменшити залежність від великих об’єктів енергетики та підвищить стійкість столиці до можливих атак у майбутньому.

Як писали Новини.LIVE, раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що повна модернізація системи теплопостачання Києва потребує значних ресурсів і тривалого часу — орієнтовно 20-30 років.

Водночас мер Києва Віталій Кличко зазначив, що перспективи відновлення Дарницької ТЕЦ залишаються позитивними. За його словами, об'єкт перебуває у приватній власності, а його власники планують повністю відновити роботу станції.