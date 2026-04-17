Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Сухомлин: Київ має терміново шукати альтернативу ТЕЦ

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 18:31
Дарницька ТЕЦ. Фото: Reuters

У Києві необхідно переглянути підхід до теплопостачання через вразливість ТЕЦ до атак. Влада вже працює над створенням нової децентралізованої системи, яка має забезпечити стабільність у наступний опалювальний сезон.

Про це заявив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин у інтерв'ю Новини.LIVE.

Сухомлин про необхідність переглянути підхід до теплопостачання

За його словами, столиця має якнайшвидше шукати альтернативу теплоелектроцентралям, оскільки вони більше не можуть вважатися надійним джерелом теплопостачання. Сухомлин наголосив, що навіть у разі відновлення ТЕЦ ризик їх повторного знищення залишається надзвичайно високим.

"Я б не розглядав ТЕЦ як надійне джерело теплопостачання для Києва. Навіть якщо їх відновити й встигнути повернути частину потужності до опалювального сезону, кілька ракет можуть знов знищити всю цю роботу", — наголосив Сухомлин.

Він підкреслив, що основний акцент має бути не на ремонті старих об'єктів, а на створенні нової, більш стійкої інфраструктури.

Читайте також:

За словами посадовця, ключове завдання на найближчу зиму — утримати систему теплопостачання у робочому стані та не допустити критичних сценаріїв.

Зокрема, йдеться про уникнення ситуації, коли доведеться зливати воду з тепломереж і фактично "заморожувати" окремі райони міста. Водночас уже ведеться робота над впровадженням децентралізованої системи теплопостачання.

"Координаційний штаб доручив Агентству відновлення зробити систему децентралізованого теплопостачання саме для зони ТЕЦ-4. Ми сьогодні над цим працюємо і, думаю, до нового опалювального сезону це завдання буде виконано", — зазначив Сухомлин.

Очікується, що новий підхід дозволить зменшити залежність від великих об’єктів енергетики та підвищить стійкість столиці до можливих атак у майбутньому.

Як писали Новини.LIVE, раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що повна модернізація системи теплопостачання Києва потребує значних ресурсів і тривалого часу — орієнтовно 20-30 років.

Водночас мер Києва Віталій Кличко зазначив, що перспективи відновлення Дарницької ТЕЦ залишаються позитивними. За його словами, об'єкт перебуває у приватній власності, а його власники планують повністю відновити роботу станції.

Київ ТЕЦ теплопостачання
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації