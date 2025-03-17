Киевляне ели суши прямо в вагоне - детали

Суши-бар в метро — киевляне устроили перекус прямо в вагоне
В Киеве устроили необычный перекус роллами прямо в метро. На одной из линий подземки пассажиры поставили стол, накрытый белой скатертью, и наслаждались суши прямо в вагоне.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на социальные сети.
Люди в метро наслаждались суши
Пока неясно, на какой именно ветке киевского метро происходило событие с поеданием суши, поскольку открытые участки есть как на красной, так и на зеленой линии.
Однако некоторые пользователи считают, что это могло произойти на отрезке между станциями "Лесная" и "Днепр".
Что сказали в полиции
В полиции Киевского метрополитене журналистам ТСН рассказали, что проверяют, где именно это случилось.
"Обращений или жалоб от пассажиров в полицию не поступало. Судя по видео, пассажиры только едят роллы, алкоголь не распивают, поэтому правонарушений здесь нет", — отмечают в полиции.
Напомним, что недавно в Киеве закрыли на вход ряд станций метро. Следовательно, поезда не ездят между станциями "Лесная" и "Днепр".
Кроме того, в Киеве продолжается строительство метро на Виноградар и сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель.
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