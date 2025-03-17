Киевляне ели суши прямо в вагоне - детали

Люди едят суши в метро. Фото: скриншот

В Киеве устроили необычный перекус роллами прямо в метро. На одной из линий подземки пассажиры поставили стол, накрытый белой скатертью, и наслаждались суши прямо в вагоне.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на социальные сети.

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Пока неясно, на какой именно ветке киевского метро происходило событие с поеданием суши, поскольку открытые участки есть как на красной, так и на зеленой линии.

Однако некоторые пользователи считают, что это могло произойти на отрезке между станциями "Лесная" и "Днепр".

Что сказали в полиции

В полиции Киевского метрополитене журналистам ТСН рассказали, что проверяют, где именно это случилось.

"Обращений или жалоб от пассажиров в полицию не поступало. Судя по видео, пассажиры только едят роллы, алкоголь не распивают, поэтому правонарушений здесь нет", — отмечают в полиции.

Напомним, что недавно в Киеве закрыли на вход ряд станций метро. Следовательно, поезда не ездят между станциями "Лесная" и "Днепр".

Кроме того, в Киеве продолжается строительство метро на Виноградар и сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель.