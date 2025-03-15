У Києві закрили метро — причини

Метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"/Facebook

Сьогодні, 15 березня, у Києві закрили на вхід низку станцій метро. Відтак, поїзди не їздять між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Про це повідомили у КМДА у суботу, 15 березня.

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Скриншот повідомлення КМДА

У Києві закрили низку станцій метро — причини

Зазначається, що у столиці 6 наземних станцій "червоної лінії" метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро".



Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково пошкодив деякі її елементи. На місці працюють всі необхідні фахівці для ліквідації наслідків. Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою буде повідомлено додатково.

Зазначається, що необхідно орієнтовно 4-5 годин для ліквідації наслідків. Однак поки що у зв'язку з демонтажем балки Дарницького шляхопроводу організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену.

Скриншот повідомлення КМДА

Рух автобусів здійснюється в напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна".

У зворотному напрямку — тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська". Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка.

Для зручності пасажирів збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 та № 27, а також автобусів № 118.

Нагадаємо, що у Києві триває будівництво метро на Виноградар і зараз там зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Це нестандартне рішення ухвалили через щільну забудову на території.

Крім того, нещодавно в мережі показали фото, як будують метро на Виноградар. Роботи виконуються одночасно на кількох ділянках.