Кияни їли суші прямо у вагоні - деталі

Люди їдять суші у метро. Фото: скриншот

У Києві влаштували незвичайний перекус ролами прямо в метро. На одній з ліній підземки пасажири поставили стіл, накритий білою скатертиною, і насолоджувались суші прямо у вагоні.

Про це пише ТСН із посиланням на соціальні мережі.

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Поки що неясно, на якій саме гілці київського метро відбувалася подія з поїданням суші, оскільки відкриті ділянки є як на червоній, так і на зеленій лінії.

Однак деякі користувачі вважають, що це могло статися на відрізку між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Що сказали у поліції

У поліції Київського метрополітені журналістам ТСН розповіли, що перевіряють, де саме це трапилося.

"Звернень або скарг від пасажирів до поліції не надходило. Судячи з відео, пасажири лише їдять роли, алкоголь не розпивають, тому правопорушень тут немає", — зазначають у поліції.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві закрили на вхід низку станцій метро. Відтак, поїзди не їздять між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Крім того, у Києві триває будівництво метро на Виноградар і зараз там зводять перший в Україні двоповерховий тунель.