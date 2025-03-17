Кияни їли суші прямо у вагоні - деталі

Суші-бар у метро — кияни влаштували перекус прямо у вагоні
У Києві влаштували незвичайний перекус ролами прямо в метро. На одній з ліній підземки пасажири поставили стіл, накритий білою скатертиною, і насолоджувались суші прямо у вагоні.
Про це пише ТСН із посиланням на соціальні мережі.
Люди у метро смакували суші
Поки що неясно, на якій саме гілці київського метро відбувалася подія з поїданням суші, оскільки відкриті ділянки є як на червоній, так і на зеленій лінії.
Однак деякі користувачі вважають, що це могло статися на відрізку між станціями "Лісова" та "Дніпро".
Що сказали у поліції
У поліції Київського метрополітені журналістам ТСН розповіли, що перевіряють, де саме це трапилося.
"Звернень або скарг від пасажирів до поліції не надходило. Судячи з відео, пасажири лише їдять роли, алкоголь не розпивають, тому правопорушень тут немає", — зазначають у поліції.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві закрили на вхід низку станцій метро. Відтак, поїзди не їздять між станціями "Лісова" і "Дніпро".
Крім того, у Києві триває будівництво метро на Виноградар і зараз там зводять перший в Україні двоповерховий тунель.
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