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Главная Киев В Киеве ввели экстренные отключения света: графики не действуют

В Киеве ввели экстренные отключения света: графики не действуют

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Дата публикации 30 июня 2026 18:56
В Киеве 30 июня ввели экстренные отключения света вне графика
Срочная новость

Во вторник, 30 июня, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время графики не действуют. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой", передает Новини.LIVE.

Экстренные отключения света в Киеве 30 июня

"Начинаются экстренные отключения света вне графика", — говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, поскольку необходимо срочно помочь энергосистеме.

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Сообщение в "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на YASNO, 30 июня в Киевской области ввели графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие сильной жары.

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А 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода — ливень, грозы, молнии и сильные порывы ветра. В результате ухудшения погодных условий падали деревья и наблюдались сильные подтопления.

Киев отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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