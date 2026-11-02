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Главная Киев Свет будут отключать несколько раз: графики для Киевщины на завтра

Свет будут отключать несколько раз: графики для Киевщины на завтра

Ua ru
2 ноября 2026 23:54
Отключение электричества в Киевской области 3 ноября: графики для всех очередей ДТЭК
Энергетик занимается восстановлением теплоэлектростанции после российского нападения. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать завтра, 3 ноября, в Киевской области. В целом ограничения коснутся всех очередей — от 1.1 до 6.2. У некоторых потребителей будут отключать свет четыре раза в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений света в Киевской области 3 ноября

Стабилизационные отключения в Киевской области завтра будут следующими:

  • 1.1 очередь — света не будет с 06:00 до 13:30 и с 16:30 до 23:30;
  • 1.2 — с 06:00 до 13:30 и с 16:30 до 22:00;
  • 2.1 — с 06:00 до 13:30 и с 16:30 до 23:30;
  • 2.2 — с 06:00 до 13:30 и с 16:30 до 23:30;
  • 3.1 — с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 17:00 и с 20:00 до 24:00;
  • 3.2 — с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 17:00, с 20:00 до 24:00;
  • 4.1 — с 09:30 до 17:00 и с 20:00 до 24:00;
  • 4.2 — с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 17:00, с 20:00 до 24:00;
  • 5.1 — с 02:30 до 10:00, с 13:00 до 20:30, с 23:30 до 24:00;
  • 5.2 — с 06:00 до 10:00, с 13:00 до 20:30, с 23:30 до 24:00;
  • 6.1 — с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 13:00 до 20:30, с 23:30 до 24:00;
  • 6.2 — с 02:30 до 10:00, с 13:00 до 20:30.
Графіки відключень світла на Київщині 3 листопада
Отключение света в Киевской области 3 ноября. Фото: ДТЭК
Відключення світла в Київській області 3 листопада
Графики отключений света в Киевской области 3 ноября. Фото: ДТЭК

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, в настоящее время киевская энергосистема не получает электроэнергию от собственных теплоэлектроцентралей. После российского удара работу ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 так и не удалось восстановить.

Кроме того, в столице намерены нарастить объемы тепловой генерации более чем на 1,5 ГВт, в частности путем строительства резервных котельных. В то же время народный депутат от партии "Батькивщина" и бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко предполагает, что запуск объектов может произойти с задержкой.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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