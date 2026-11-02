Світло вимикатимуть декілька разів: графіки для Київщини на завтра
Графіки відключень світла діятимуть завтра, 3 листопада в Київській області. Загалом заходи обмежень будуть для всіх черг — від 1.1 до 6.2. Деяким споживачам вимикатимуть світло чотири рази на добу.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Графіки відключень світла на Київщині 3 листопада
Стабілізаційні відключення в Київській області завтра будуть такі:
- 1.1 черга — світла не буде з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 23:30;
- 1.2 — з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 22:00;
- 2.1 — з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 23:30;
- 2.2 — з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 23:30;
- 3.1 — з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
- 3.2 — з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 17:00, з 20:00 до 24:00;
- 4.1 — з 09:30 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
- 4.2 — з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 17:00, з 20:00 до 24:00;
- 5.1 — з 02:30 до 10:00, з 13:00 до 20:30, з 23:30 до 24:00;
- 5.2 — з 06:00 до 10:00, з 13:00 до 20:30, з 23:30 до 24:00;
- 6.1 — з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 10:00, з 13:00 до 20:30, з 23:30 до 24:00;
- 6.2 — з 02:30 до 10:00, з 13:00 до 20:30.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, наразі київська енергосистема не отримує електроенергію від власних теплоелектроцентралей. Після російського удару роботу ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 так і не вдалося відновити.
Крім того, у столиці мають намір наростити обсяги теплової генерації більш ніж на 1,5 ГВт, зокрема шляхом спорудження резервних котелень. Водночас народний депутат від "Батьківщини" та колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко припускає, що запуск об’єктів може відбутися із затримкою.